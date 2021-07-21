Biden’den bayram mesajı

ABD Başkanı Joe Biden
ve eşi Jill Biden, yayımladıkları mesajla Müslümanların Kurban Bayramı
'nı tebrik etti. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, mesajında salgınla mücadele ederken bayram geleneğinin ve hac ritüellerinin bu yıl özel bir anlamı olduğunu belirtti. Biden, mesajını, "Jill ve ben, dünyanın her yerinde Kurban Bayramı'nı kutlayanlara en içten selamlarımızı gönderiyoruz. Amerikan halkı adına, kutlayan herkese güvenli ve harika bir bayram diliyoruz. Kurban Bayramınız mübarek olsun" ifadeleriyle sonlandırdı.