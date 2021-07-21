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Giriş Tarihi: 21.7.2021

Biden’den bayram mesajı

Biden’den bayram mesajı
ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, yayımladıkları mesajla Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, mesajında salgınla mücadele ederken bayram geleneğinin ve hac ritüellerinin bu yıl özel bir anlamı olduğunu belirtti. Biden, mesajını, "Jill ve ben, dünyanın her yerinde Kurban Bayramı'nı kutlayanlara en içten selamlarımızı gönderiyoruz. Amerikan halkı adına, kutlayan herkese güvenli ve harika bir bayram diliyoruz. Kurban Bayramınız mübarek olsun" ifadeleriyle sonlandırdı.
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Biden’den bayram mesajı
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