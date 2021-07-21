Bilim insanları keşfetti! Çin'de bilinmeyen 28 farklı virüs örneği tespit edildi

"PEK ÇOK VİRÜS BU BUZDA BİRİKTİ"

ABD'nin Ohio eyaletinde yer alan Columbus kentindeki Ohio Eyalet Üniversitesi'nin Byrd Polar ve İklim Araştırmaları Merkezi'nde araştırmacı ve virüslerin keşfine kapı açan araştırmaya başkanlık eden Zhi-Ping Zhong, "Bu buzullar toz ve gazlarla birlikte yavaş yavaş oluştu ve pek çok virüs de bu buzda birikti. Buz çekirdekleri, her yıl biriken ve her bir katmanı donduğu sırada etraflarındaki atmosferde olanları hapseden buz katmanları içeriyor. Bu katmanlar, bilim insanlarının tarih boyunca iklim değişikliği, mikroplar, virüsler ve gazlar hakkında daha fazla şey anlamak için kullandığı türden bir zaman çizelgesi oluşturuyor" dedi.