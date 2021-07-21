Bosna’da 12 kurban daha toprağa verildi

Bosna Hersek
'te 1992-1995'te yaşanan savaşta, Prijedor kentinde Sırplar tarafından öldürülen Boşnaklardan 12'si daha toprağa verildi. Cesetlerine savaştan sonra toplu mezarlarda ulaşılan ve kimlik tespiti yapılan Boşnaklar, Kamicani Anıt Mezarlığı'nda sevdiklerinin gözyaşları ve duaları eşliğinde son yolculuklarına uğurlandı. Defnedilenlerin en genci, öldürüldüğünde 21 yaşında olan Fikret Maroslic, en yaşlısı ise, 47 yaşındayken öldürülen Himzo Maroslic olurken, baba ve oğul yan yana toprağa verildi. Prijedor ve civarındaki katliamda 102'si çocuk 3 bin 176 sivil hayatını kaybetti. Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü, Prijedor'da yaşanan katliamın ardından hala 620 kişinin kayıp olduğunu ifade etti.