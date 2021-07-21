Çin’de büyük felaket! Binlerce kişi etkilendi…

Sellere dair sosyal medyada paylaşılan videolarda Zhengzhou sokaklarının göle döndüğü ve araçların suya boğulduğu görüldü.

Çin, felaketi yaşıyor! Binlerce insan sele kapıldı! 10 binden fazla kişi tahliye edildi | Video

Zhengzhou yerel yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, "selin kontrol durumunun çok zor olduğu" belirtilerek, felaketin seviyesi "olağanüstü yüksek" olarak tanımlandı.