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Giriş Tarihi: 21.7.2021 09:20

Çin’de büyük felaket! Binlerce kişi etkilendi…

AA
Çin’de büyük felaket! Binlerce kişi etkilendi…

Son dönemlerde dünyanın birçok bölgesinde yaşanan şiddetli yağışlar, sel ve heyelan gibi felaketleri beraberinde getiriyor. Geçtiğimiz günlerde Almanya’da yaşanan sel felaketinin ardından bir yeni haberse Çin’den geldi. Ülkenin Henan eyaletinde gerçekleşen aşırı yağışlar nedeniyle oluşan selde sokaklar su altında kaldı. O anlarsa, saniye saniye kameralara yansıdı.

Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle en az 12 kişi yaşamını yitirdi.

100 BİNİ AŞKIN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Çin'in devlet haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, Henan'a bağlı Zhengzhou kentinde dünkü yağışların ardından meydana gelen selde can kayıpları yaşandı.

Arama kurtarma ekipleri, şimdiye kadar selin etkili olduğu bölgelerde 12 kişinin cansız bedenine ulaşırken 100 binin üzerinde kişi ise güvenli bölgelere yerleştirildi.

Sellere dair sosyal medyada paylaşılan videolarda Zhengzhou sokaklarının göle döndüğü ve araçların suya boğulduğu görüldü.

Çin, felaketi yaşıyor! Binlerce insan sele kapıldı! 10 binden fazla kişi tahliye edildi | Video

Zhengzhou yerel yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, "selin kontrol durumunun çok zor olduğu" belirtilerek, felaketin seviyesi "olağanüstü yüksek" olarak tanımlandı.

Henan eyaletinde 17 Temmuz'dan bu yana belirli aralıklarla etkili olan sağanak dün sele yol açmıştı.

Eyaletin başkenti Zhengzhou'daki metro ağı sular altında kalmış, çok sayıda yolcu mahsur duruma düşmüştü.

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Çin’de büyük felaket! Binlerce kişi etkilendi…
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