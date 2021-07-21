Çin'deki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 25'e yükseldi

Çin'in Henan eyaletinde yer alan Zhengzhou kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybının 25'e yükseldiği bildirilirken, 7 kişinin kayıp olduğu aktarıldı. Demiryolu ve karayolu bağlantılarının kesintiye uğradığı sanayi ve ulaşım merkezi olan Zhengzhou'da en az 100 bin kişi tahliye edilirken, 7 eyaletten bin 800 itfaiyeci sellerle mücadele ve arama-kurtarma çalışmalarına destek olmak amacı ile bölgeye sevk edildi. Çin ordusu ise arama-kurtarmaya yardım etmek için bölgeye 5 bin 700'den fazla asker ve personel gönderdi.



METRO TÜNELİNİ SU BASTI

Çin basınında yer alan haberlerde, kentteki metro tüneline su basması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve 500'den fazla kişinin kurtarıldığını belirtildi. Haberlerde ayrıca, Zhengzhou gibi Sarı Neihr kıyısında bulunan Gongyi şehrinde de seller nedeni ile 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.