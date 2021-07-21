Fransa'da son 24 saatte 21 bin vaka tespit edildi

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Fransa'da, günlük vaka sayısı 20 bini aştı.

21 BİN YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 21 bin yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 911 bin 62'e ulaştığı bildirildi.

22 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son 24 saatte 22 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 111 bin 547'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 859'u yoğun bakımda olmak üzere toplam 6 bin 869 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 67 milyon 191 bin 681 kişi Kovid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 38 milyon 586 bin 991'ine tek doz aşı yapıldı.