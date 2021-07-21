İkinci dozun hayati önemi kanıtlandı

ABD'deki Stanford Üniversitesi'nin yaptığı çalışma, Pfizer ve BioNTech
aşılarının ikinci dozda bağışıklık hücrelerini tetiklediğini ortaya koydu. Bir grup bilim insanı Pfizer ve BioNTech aşılarının insan bağışıklığı üzerinde nasıl etkilere sahip olduğunu araştırmak için bir çalışma başlattı. Araştırma kapsamında aşı olan gönüllülerin antikorları incelendi, bağışıklık sinyali veren seviyeleri ölçüldü ve 242.479 ayrı bağışıklık hücresinin tipi karakterize edildi. Tüm bu incelemelerin sonucunda normalde hareketsiz olan ve bağışıklık sağlayan bir hücre grubunun, ikinci doz sayesinde harekete geçtiği tespit edildi. Araştırmanın baş yazarlarından Bali Pulendran, ikinci dozdan sonra bağışıklık sisteminde yer alan ve virüse karşı mücadele veren B ve T hücrelerinde önemli ölçüde artış gördüklerini dile getirdi.