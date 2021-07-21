İran’da sokaklar savaş alanına döndü! Ölü sayısı artıyor

İran devlet televizyonuna konuşan Huzistan eyaletine bağlı Bender Mahşehr Vali Yardımcısı Feridun Benderi, gösterilerde bir polis memurunun hayatını kaybettiğini belirterek, "Talegani kasabasındaki gösteriler sırasında çatışmada açılan ateş sonucu bir polis hayatını kaybetti ve bir polis memuru da yaralandı" dedi

İze şehrinde dün gece başlayan gösterilerde ise bir göstericinin hayatını kaybettiği belirtildi. Altıncı gününde devam eden gösterilerde toplamda 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

İran’da su krizi nedeniyle başlayan gösteriler devam ediyor: 4 ölü | Video

İran'ın Huzistan eyaletinde 14 Temmuz Çarşamba günü su kaynaklarının kuruması ve kuraklık nedeniyle gösteriler başlamıştı. Huzistan eyaletinin Ahvaz şehrinde başlayan gösteriler Hamidiye, Bostan, Şadgan, Şuş, Danyal ve Mahşehr şehirlerine yayıldı.