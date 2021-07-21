İtalya'da son 24 saatte 4 bin 259 yeni vaka tespit edildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da günlük vaka sayısı yeniden 4 binin üzerine çıktı.

4 BİN 259 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 235 bin 97 koronavirüs testi yapıldığı ve 4 bin 259 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 297 bin 337'ye ulaştığı kaydedildi.

21 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 21 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 905'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 2 bin 235 kişinin iyileştiğini ve aktif Kovid-19 hasta sayısının 51 bin 308 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 7 kişi artarak 158'e geriledi.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

İtalya'da bugüne kadar 62 milyon 700 bin 387 doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, 28 milyon 261 bin 81 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.