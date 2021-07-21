Kuraklığın arttığı Dubai’de sıra dışı çözüm! Böyle yağmur yağdırdılar…

Dünya genelinde artan sıcaklıklar, son dönemde sık sık yangınlara neden olmaya devam ediyor. Küresel iklim değişikliğinin etkilerinin tartışıldığı şu günlerde yangınlarla beraber kuruyan su kaynakları da, hayatı olumsuz yönde etkiliyor.
DRONELARLA "BULUT TOHUMLAMA"
Felaket haberleri peş peşe gelirken, Birleşik Arap Emirlikleri'nde uygulanan bir yöntem, yağış almayan kurak iklimleri yakından ilgilendiriyor.
İngiliz medyasında yer alan haberlere göre ülkenin Dubai kentinde termometrelerin 50 dereceyi göstermesinin ardından yetkililer harekete geçti. Çöl sıcaklıkları nedeniyle yağışın gerçekleşmediği kentte, kuraklıkla mücadele için teknoloji devreye girdi.
Bilim insanları, havalandırdıkları dronelarla bulutlar arasındaki elektrik yükünü artırarak yağmur yağmasını sağladı.
Birleşik Arap Emirlikleri Meteoroloji Servisi tarafından yayınlanan görüntülerde, havada asılı bulutların arasına girerek elektrik yükünü artıran dronelar sayesinde başlatılan sağanak yağış yer alıyor.
Dronelar sayesinde meydana gelen şiddetli yağışların, sürücüleri zorlayacak nitelikte olması, bu yöntemin etkisini gözler önüne seriyor.
Sıcaklıklar 50 dereceyi bulunca, Dubai kendi yapay yağmurunu üretti | Video
"Bulut tohumlama" olarak bilinen yöntem için 15 milyon dolarlık yatırımda bulunan BAE yönetiminin bu girişimi, dünyanın en kurak 10 ülkesi arasında bulunan ülke için yeni bir iklim ihtimalinin de kapısını aralıyor.