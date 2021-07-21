Kuraklığın arttığı Dubai’de sıra dışı çözüm! Böyle yağmur yağdırdılar…

Birleşik Arap Emirlikleri Meteoroloji Servisi tarafından yayınlanan görüntülerde, havada asılı bulutların arasına girerek elektrik yükünü artıran dronelar sayesinde başlatılan sağanak yağış yer alıyor.

Dronelar sayesinde meydana gelen şiddetli yağışların, sürücüleri zorlayacak nitelikte olması, bu yöntemin etkisini gözler önüne seriyor.

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"Bulut tohumlama" olarak bilinen yöntem için 15 milyon dolarlık yatırımda bulunan BAE yönetiminin bu girişimi, dünyanın en kurak 10 ülkesi arasında bulunan ülke için yeni bir iklim ihtimalinin de kapısını aralıyor.