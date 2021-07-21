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Giriş Tarihi: 21.7.2021

Namazda roketli saldırı

Namazda roketli saldırı
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, bayram namazı kıldığı sırada Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarına roketli saldırı düzenlendi. Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile ABD dahil çeşitli ülkelerin elçiliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye en az 3 roket düştü. Saldırı Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin bayram namazı kıldığı sırada oldu. İçişleri sözcüsü Mirwais Stanikzai, "Afganistan'ın düşmanları Kabil'in çeşitli yerlerine roketli saldırılar düzenledi. İlk belirlemelere göre, can kaybı yok" dedi. Saldırı ardından Gani, bayram konuşmasını yaptı.
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Namazda roketli saldırı
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