Pandemi gölgesinde bayram coşkusu

İslam alemi ve dünyanın dört yanındaki Müslümanlar Kurban Bayramı'nı yeni tip koronavirüs tedbirlerine uyarak kutluyor. İslam dünyası başta olmak üzere Afrika , Avrupa, Asya ve Amerika kıtasındaki ülkelerde yaşayan Msülümanlar korona salgınına rağmen camilere akın etti. Fakat İsrail'in her bayram yaptığı gibi yine Mescid-i Aksaya saldırarak Filistinlilere yaptığı zulüm ile Suriye , Irak, Afganistan ve Yemen gibi işgal ve iç savaşla boğuşan ülkelerdeki Müslümanlar Bayram'a yine buruk girdi.Binlerce Filistinli, bayram namazını işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nde İsrail güçlerinin yoğun güvenlik önlemleri altında eda etti. Filistinliler, Harem-i Şerif'in içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesine çıkan yollarda araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturdu. Tel Aviv ve çevresinde mülteci konumunda bulunan Afrika asıllı yüzlerce Müslüman da bayram namazını Harem-i Şerif'te kıldı.New York kentinin Brooklyn bölgesinde bulunan Bensonhurst Park'ta bir araya gelen Müslümanlar bayram namazı kıldı.Başkent Berlin'deki Müslümanlar bayram namazını kılmak için başta Mevlana ve Şehitlik camileri olmak üzere kentin farklı ilçelerinde bulunan camilere akın etti. Camileri dolduran Müslümanlar bayram namazını Kovid-19 sebebiyle maske, mesafe ve hijyen tedbirleri çerçevesinde eda etti.Müslümanlar, Kurban Bayramı vesilesiyle bulundukları kentlerde bayram namazlarını kıldı. Milano, Como, Modena, Imperia kentlerinde yaşayan Türk vatandaşları, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) camilerinde koronavirüs salgınına yönelik belirlenen tedbirler çerçevesinde bayram namazını kılarak bayramlaştı. İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan da İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.Kurban Bayramı namazı, koronavirüs tedbirlerine uyularak kılındı. Bakü'nün en büyük camilerinden Ejder Bey Camisi'ne gelen çok sayıda kişi, maske takıp sosyal mesafe kuralına uyarak bayram namazı için saf tuttu. Camilere sadece 50 kişi alındığı için bayram namazı 50'şer kişilik cemaatlerle birkaç kez peş peşe kılındı. Bosna Hersek , Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da yaşayan Müslümanlar Kurban Bayramı'nı coşkuyla karşıladı. Bölge ülkelerde yaşayan binlerce Müslüman, bayram namazını kılmak için sabah saatlerinde camilere akın etti, sevdikleriyle bayramlaştı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği başkent Moskova Merkez Camisi'nde, Kovid-19'a karşı alınan tedbirler nedeniyle sadece din görevlilerinden oluşan cemaat bir araya geldi. Namaz ve hutbe çevrim içi olarak canlı yayımlandı. Salgın nedeniyle Müslümanlara bayramı evlerinde karşılamaları tavsiye edildi.Kerkük kentinde vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı için camileri doldurdu. Aden Caddesi'nde bulunan Tahsin Sorani Camisi'ni dolduran cemaat, kılınan bayram namazından sonra dua etti.Önceki yıllarda stadyum gibi büyük alanlarda kılınan bayram namazı, Kovid-19'un üçüncü dalgasın nedeniyle bu yıl cami ve cami avlularında eda edildi.Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatıyla terörden arındırılan Cerablus, Bab, Azez ve Afrin bölgelerinde binlerce kişi bayram ezanıyla camilere akın etti.Milyonlarca Müslüman bayram namazı için camilere akın etti. Bahçelere taşan namaz sırasında koronavirüs önlemleri kapsamında maske takıldı.Beşar Esad rejiminin saldırılarından kaçarak Suriye'nin kuzeybatısında İdlib ilindeki kamplara sığınan milyonlarca sivil, bir Kurban Bayramı'nı daha evlerinden uzakta, zorlu yaşam şartları altında karşıladı. İdlib'in kırsalından göç etmek zorunda kalan Mustafa Emin, evinde akrabalarının arasında eski bayramları özlediğini söyledi. İmad Davut ise, "Ne mutluluk ne de neşe kaldı. Hayırseverler kurban eti dağıttığında et yeriz çünkü kimsenin satın alacak parası yok. Her şey çok pahalı" diye konuştu. En son geçen yıl bayramda et yediğini söyleyen Abdulkerim Said de imkansızlıklar nedeniyle kurban kesmediğini dile getirdi.Avustralya'nın Sydney ve Melbourne kentlerinde Kovid-19 nedeniyle kapalı camilerde bayram namazı kılınamadı. Kısıtlamaların daha hafif uygulandığı Batı Avustralya, Queensland, Tazmanya ve Güney Avustralya eyaletlerinde Müslümanlar bayram namazını eda etti. İran'ın başkenti Tahran'da da vaka ve ölümlerinin artması sebebiyle çevre iller de dahil olmak üzere 1 hafta tam kapanma kararı alındı. Ülkede Kurban Bayramı'nın tamamı da dahil olmak üzere hafta başına kadar tüm pazar yerleri, kamu binaları, lokanta ve spor salonları gibi yerler kapalı kalacak. Özbekistan'da da artan vakalar nedeniyle salgınla mücadele kapsamında camilerde bayram namazı kılınmadı. Bayram günlerinde yapılan akraba ziyaretlerinde ise sosyal mesafe ve sıhhi kurallara riayet edilmesi istendi.