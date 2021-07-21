Trump'a kayıt dışı lobicilik suçlaması!

Savcılığın iddianamesinde sanıkların, gerçek amaçlarını açıklamadan, Trump'a yakınlıklarından faydalanarak ABD hükümet yetkilileri ve medyası üzerinden yabancı bir hükümetin politika hedeflerini ilerletmek için defalarca girişimde bulundukları kaydedildi.

İddianamede Barrack'ın Nisan 2016 ile Nisan 2018 arasında sadece BAE'nin dış politika çıkarlarını desteklemek için çalışmakla kalmadığı, ayrıca Trump yönetimi sırasında hükümet içindeki "ABD'nin Katar'a yönelik bakışı" gibi bazı gizli bilgileri BAE yetkilileri ile paylaştığı öne sürüldü.