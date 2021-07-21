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Giriş Tarihi: 21.7.2021

Türkiye’den Macron’a kınama

Türkiye’den Macron’a kınama
Türkiye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi" mensupları ile görüşmesini kınadı. Bakanlık Sözcüsü Tanju Bilgiç, yaptığı açıklamada, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi" mensupları ile görüşmesini kınıyoruz. Fransa'nın tüm çağrılarımıza rağmen bölücü gündeme sahip bu eli kanlı terör örgütü ve uzantılarıyla sürdürmekte olduğu ilişki, Türkiye'nin milli güvenliği, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunması ve bölgede istikrarın sağlanması çabalarına zarar vermektedir" ifadelerini kullandı. Bilgiç, söz konusu örgütün son dönemde Afrin Hastanesi gibi sivil hedefleri bombaladığını, Suriyeli sivillere saldırdığını, örgüte katılmayı reddeden gençlerin gösterilerinin kanlı şekilde bastırdığını belirterek, "Türkiye'nin bu terör örgütü ve uzantılarıyla mücadelesini her yerde kararlılıkla sürdüreceğini bir kez daha tekrarlıyoruz" açıklamalarında bulundu.
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Türkiye’den Macron’a kınama
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