Türkiye’nin S-400 anlaşmasında yeni gelişme! Rus CEO’dan açıklama geldi

Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre Miheyev, uluslararası hava ve uzay fuarı MAKS-2021 kapsamında yaptığı açıklamalarında, "Türkiye hususunda nihai görüşmeler yapılıyor. Finansal model dahi oluşturuldu. Söz konusu projede teknolojik iş birliği programı da oluşturuldu." yorumunda bulundu.

Şimdiye dek Rusya'dan dört S-400 bataryası satın alan Türkiye'nin yapacağı yeni anlaşmanın sinyali, büyük yankı uyandırdı.

Rus şirketinden Türkiye açıklaması "Yeni S-400 anlaşmasında sona yaklaşıldı"

Rosoboronexport yetkilileri, Ekim 2019'daki açıklamalarında hava savunma sisteminin roketler dahil tüm parçalarını Türkiye'ye teslim ederek, anlaşmanın şartlarını belirlenen zamandan daha önce yerine getirdiklerini belirtti.