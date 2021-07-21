Türkiye’nin S-400 anlaşmasında yeni gelişme! Rus CEO’dan açıklama geldi

"SONA GELİNDİ"
Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un yetkilileri, Türkiye'ye ikinci parti S-400 hava savunma sistemi tedarikini içeren anlaşmanın yakında imzalanabileceğini açıkladı.
Rosoboronexport Başkanı Aleksandr Miheyev, yaptığı açıklamada, ikinci parti S-400 hava savunma sistemi tedariki için Türkiye ile yapılan görüşmelerinin ne aşamada olduğu sorusu karşısında, "Düşünüyorum ki gelecek aylarda bu projeyi tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.
Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre Miheyev, uluslararası hava ve uzay fuarı MAKS-2021 kapsamında yaptığı açıklamalarında, "Türkiye hususunda nihai görüşmeler yapılıyor. Finansal model dahi oluşturuldu. Söz konusu projede teknolojik iş birliği programı da oluşturuldu." yorumunda bulundu.
Şimdiye dek Rusya'dan dört S-400 bataryası satın alan Türkiye'nin yapacağı yeni anlaşmanın sinyali, büyük yankı uyandırdı.
Rus şirketinden Türkiye açıklaması "Yeni S-400 anlaşmasında sona yaklaşıldı"
Rosoboronexport yetkilileri, Ekim 2019'daki açıklamalarında hava savunma sisteminin roketler dahil tüm parçalarını Türkiye'ye teslim ederek, anlaşmanın şartlarını belirlenen zamandan daha önce yerine getirdiklerini belirtti.