Avustralya Başbakanı Scott Morrison itiraf etti: Başaramadık

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, başkent Canberra'da düzenlediği basın toplantısında son haftalarda artış gösteren Kovid-19 vakalarına karşı verilen mücadele ve aşılama çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Kovid-19 aşılarının halka ulaşmasında yaşanan gecikme ve aksamalardaki sorumluğu üzerine aldığını belirten Morrison, hedeflerindeki rakamlara ulaşmadıklarını kabul etti.

"HER ŞEYİ DOĞRU YAPAMAYIZ"

Özür dilemesi yönündeki çağrıları kabul etmeyen Morrison, "Bu yılın başında umduğumuz rakamları alamadığımız için kesinlikle üzgünüm. Hiçbir ülke her şeyi doğru yapamaz. Hiçbir başbakan da her şeyi doğru yapamaz, bu yüzden benim işim işe devam etmek." ifadelerini kullandı.