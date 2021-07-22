Çin’deki sel felaketinde ölü sayısı artıyor

Hınan eyaleti meteoroloji gözlemevi, yağışların Anyang, Hıbi, Şinşiang ve Ciaozuo dahil olmak üzere birkaç şehirde devam etmesi beklendiği için sabah saatlerinde en yüksek seviyedeki uyarısını etkinleştirdi.

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Yoğun yağışlar dün ve bugün ayrıca Hınan eyaletinin kuzeybatısında bulunan Huişian şehrini de etkisi altına aldı. Yerel yetkililer bölgede 39 bin 583 kurtarma görevlisini seferber etti ve Huişian'da şu ana kadar 37 bin 953 kişi tahliye edildi.