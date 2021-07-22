Çin’den flaş açıklama! Koronavirüs iş birliğini bu sözlerle reddettiler

"BÖYLE BİR PLANI KABUL EDEMEYİZ"

Laboratuvar sızıntısı fikrinin sağduyuya ve bilime aykırı olduğunu savunan Zeng, "Böyle bir köken araştırma planını kabul etmemiz imkansız" dedi. Zeng, Wuhan'daki laboratuvarda doğrudan insanlara bulaşabilecek bir virüs bulunmadığını söyleyerek, DSÖ ekibinin laboratuvar sızıntısı ihtimalinin çok düşük olduğu sonucuna vardığını hatırlattı. Zeng ayrıca, laboratuvardaki personel ve öğrencilerin enfekte olduğu, bu durumun da virüsün şehirde yayılmaya yol açmış olabileceği yönündeki "spekülasyonların" doğru olmadığını kaydetti.