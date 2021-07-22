İkiyüzlü Macron’dan Hitler afişine jet soruşturma

Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürlerin "ifade özgürlüğü" kapsamında değerlendirildiği Fransa
'nın ikiyüzlülüğü bir kez daha ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
'u Adolf Hitler
'e benzeten afişlerle ilgili soruşturma başlatıldı. Var vilayetinin Toulon ve Seyne-sur-Mer kentlerinde reklam panolarındaki afişlerde Michel-Ange Flori, sağlık personeline yönelik Kovid-19 zorunlu aşı politikasını ve sağlık kartı uygulamasını eleştirmek amacıyla Cumhurbaşkanı Macron'u Hitler
'e benzeterek karikatürize etti. "İtaat et, aşı ol!" sloganının yer aldığı afişlerin üzerine daha sonra spreyle "Utan" ifadesi yazıldı. Toulon Savcısı Bernard Marchal, Flori hakkında kamusal alanda hakaret etmekten soruşturma başlattı. Daha önce astığı tartışmalı 350 kadar afişle tanınan Flori, 2019'da Sarı Yeleklileri desteklediği gerekçesiyle eleştiriliyordu.