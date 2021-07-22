İsrail’in casus yazılımı Pegasus skandalında yeni gelişme! O isimler de takip edilmiş

İSRAİL HÜKÜMETİ EKİP KURDU

İsrail kaynakları, NSO Group tarafından satılan casus yazılımların küresel ölçekte kötüye kullanıldığına dair artan iddiaları değerlendirmek için bakanlıklar arası üst düzey bir ekip kurulduğunu bildirdi. Kaynaklar, Pegasus casus yazılımının ihracatını denetleyen Savunma Bakanlığından daha geniş uzmanlık alanlarına sahip olan İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından yönetildiğini aktararak, soruşturmaya Milli Güvenlik Kurulu'nun dahil olmadığını ve değerlendirmenin üst düzey savunma, istihbarat ve diplomatik yetkililer tarafından yapıldığını açıkladı.

Casus yazılım hakkında yorum yapan bir NSO sözcüsü, "İsrail hükümeti tarafından alınan herhangi bir kararı memnuniyetle karşılıyoruz ve şirketin faaliyetlerinin kusursuz olduğuna ikna olduk" dedi.