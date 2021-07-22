Giriş Tarihi: 22.7.2021

Maraş Kıbrıs Türkü’nün toprağıdır

KKTC Dışişleri Bakanlığı, AB’nin açıklamasına tepki göstererek “Kapalı Maraş, KKTC toprağıdır ve her devlet gibi devletimizin de kendi toprakları üzerinde mutlak egemenliği vardır” açıklamasında bulundu