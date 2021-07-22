Maraş Kıbrıs Türkü’nün toprağıdır

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell
'in Kapalı Maraş'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Borrell'in, Güney Kıbrıs
Rum Yönetimi'ni (GKRY) destekleyen yanlı bir değerlendirmede bulunduğu belirtildi. Açıklamada, Borrell'in Kapalı Maraş'a ilişkin değerlendirmesinin AB'nin Kıbrıs konusunda tarafsız olmak istemediğini bir kez daha gözler önüne serdiği ifade edildi.
TEHDİTLERE ALDIRMAYACAĞIZ
Bakanlığın açıklamasında, "Kapalı Maraş, KKTC toprağıdır ve her devlet gibi devletimizin de kendi toprakları üzerinde mutlak egemenliği vardır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz tarafından Kapalı Maraş'a ilişkin alınan ve Sayın Cumhurbaşkanımızca Kıbrıs Türk halkı için çok önemli bu günde açıklanan kararın bu çerçevede değerlendirilmesi gerekmektedir. Kapalı Maraş'ın, bu aşamada, bir kısmının askeri bölge statüsünün kaldırılmasına yönelik kararımız gibi gelecekteki kararlarımız da hiç şüphesiz, mülkiyet hakkına mutlak saygı gözetilerek alınacaktır" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "Kıbrıs Türk halkının varlığını dahi görmezden gelen AB'nin tehditkar açıklamalarına karşın, anavatan Türkiye ile birlikte meşru hak ve çıkarlarımızı koruma kararlılığında olduğumuzu bu anlamlı günde bir kez daha vurgularız" denildi.
YUNANİSTAN VE GÜNEY KIBRIS'TA MARAŞ HAZIMSIZLIĞI
Maraş ile ilgili Türk tarafından gelen açıklamalar Güney Kıbrıs ve Yunanistan
'da büyük yankı uyandırdı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis
, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Borrell, görüşme sonrası kararın "Maraş'ın statüsünü değiştirmeye yönelik tek taraflı ve kabul edilemez bir karar olduğu" açıklamasında bulundu. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ise söz konusu adımları kınadığını açıkladı. Fransa ve İsrail de , Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni destek lediğini duyurdu.