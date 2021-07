New York'ta hava kalitesi kritik seviyede

ABD'nin batısını saran orman yangınlarından yükselen dumanlar, doğuya doğru ilerlemeye başlarken hava kalitesini de düşürdü. New York'a kadar uzanan dumanlar, puslu bir gökyüzünün ortaya çıkmasına neden oldu. Kentin Manhattan bölgesinde hava kalite endeksinin kritik 100 eşiğini aşarak 157'ye yükseldiği belirtildi. Son ölçümle New York'un dünyanın en kötü hava kalitesine sahip kentleri arasında bulunan Peru'nun başkenti Lima'yı ve Hindistan'ın Kalküta kentini geride bırakarak hava kalitesinin en düşük olduğu yerler arasına girdiği belirtildi. Astım ve kalp hastalığı gibi ciddi rahatsızlığı bulunanlara açık hava aktivitelerinden kaçınmaları tavsiyesinde bulunuldu.



Ülkenin batısındaki orman yangınlarından çıkan duman Philadelphia, başkent Washington'da da etkili oldu. New York'u saran dumanların önümüzdeki günlerde etkisini yitirmesi beklenirken, gelecek aylarda daha fazla orman yangınının çıkacağı öngörülüyor.



ABD'NİN BATISI ALEVLERE TESLİM OLDU



Ulusal Kuruluşlararası İtfaiye Merkezi'ne göre dün itibarıyla ülkenin 13 eyaletinde devam eden 78 büyük yangında 1 milyon 346 bin 736 dönüm alan küle döndü. Alevlerle mücadele için 20 binden fazla itfaiyeci ve destek personeli görevlendirildi.