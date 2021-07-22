Sosyal medya platformu TikTok'a şok! Hollanda 750 bin euroluk ceza kesti

METİN ÇOCUKLAR İÇİN YETERLİ BULUNMADI

İngilizce olarak paylaşılan kişisel veri kullanımına ilişkin metnin, çocuklar için yeterli olmadığı kaydedilen açıklamada, TikTok'a 750 bin euro idari ceza verildiği belirtildi. Açıklamada, TikTok'un Hollanda'da tescil edilen bir şirketi olmadığı için idari soruşturmanın, İrlanda'daki TikTok iştiraki üzerinden yapıldığı aktarıldı.