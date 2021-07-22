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Giriş Tarihi: 22.7.2021 18:38 Son Güncelleme: 22.7.2021 19:12

Sosyal medya platformu TikTok'a şok! Hollanda 750 bin euroluk ceza kesti

AA
Sosyal medya platformu TikTok'a şok! Hollanda 750 bin euroluk ceza kesti

Hollanda'da Kişisel Veri Koruma Kurumu (DPA), sosyal medya uygulaması TikTok'a, ülkede çocukların kişisel verilerinin korunmasına ilişkin Felemenkçe dilinde açıklama sunmadığı için 750 bin euro idari para cezası verildiğini açıkladı.

DPA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, TikTok'un çocuk kullanıcıların verilerini nasıl topladığı, işlediği ve kullandığına ilişkin Felemenkçe'de yeterli bilgilendirmeyi yapmadığı kaydedildi.

METİN ÇOCUKLAR İÇİN YETERLİ BULUNMADI

İngilizce olarak paylaşılan kişisel veri kullanımına ilişkin metnin, çocuklar için yeterli olmadığı kaydedilen açıklamada, TikTok'a 750 bin euro idari ceza verildiği belirtildi. Açıklamada, TikTok'un Hollanda'da tescil edilen bir şirketi olmadığı için idari soruşturmanın, İrlanda'daki TikTok iştiraki üzerinden yapıldığı aktarıldı.

KULLANICILARIN AÇTIĞI TAZMİNAT DAVALARI SÜRÜYOR

Hollanda'da, kişisel verilerin güvenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle TikTok'a karşı açılan iki tazminat davası bulunuyor. Bunlardan ilki Tüketiciler Birliği ve kişisel verilenin korunmasını amaçlayan bir vakıf tarafından ortaklaşa açılmıştı. Davayı açan kurumlar, TikTok'un 16 yaşından küçük her bir Hollandalı kullanıcıya bin euro tazminat ödemesini talep etmişti.

1,4 MİLYAR DOLAR DAVA AÇILDIĞI AÇIKLANMIŞTI

Piyasa Enformasyon Araştırma Vakfı (SOMI) tarafından haziranda Hollanda'da açılan diğer davada ise Avrupa'daki çocuk kullanıcıların veri gizliliğini ihmal ettiği gerekçesiyle TikTok'a 1,4 milyar euro dava açıldığı açıklanmıştı.

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Sosyal medya platformu TikTok'a şok! Hollanda 750 bin euroluk ceza kesti
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