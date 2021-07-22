Taliban: Türkiye ile iyi ilişkiler istiyoruz

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, yabancı güçlerin çekildiği Afganistan
'daki son durumla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye
ile de iyi ilişkiler içinde olmayı arzu ettiklerini dile getirdi. Kabil Havaalanı ve Doha'da yürütülen Afganlar arası barış müzakereleri konusunda değerlendirmelerde bulunan Mücahit, Afganistan'da barış ve güvenliği yeniden canlandırmak ve yeniden inşa sürecini başlatmak için diğer ülkelerle çalışmak istediklerini ifade etti. Mücahit, "Türkiye ile iyi ilişkiler istiyoruz, Türkiye bizim kardeşimiz, inanca dayalı çok ortak noktamız var. Türkiye'nin geçmişi bırakıp bugüne ve geleceğe dönmesini istiyoruz. Ondan sonra diyalog isteyebiliriz" ifadelerini kullandı.