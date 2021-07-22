UBER'de taciz skandalına rekor ceza verilmişti... Ceza iptal edildi! İşte sebebi...

Kaliforniya Kamu Hizmetleri Komisyonu (CPUC) Uber'i Aralık 2020'de 59 milyon dolar para cezasına çarptırmıştı. Şirketin cinsel saldırı verileri talebine uymaması üzerine eyalette faaliyet gösterme lisansını askıya almakla tehdit etti. Ancak Perşembe günü önerilen bir anlaşmaya göre bu para cezası şimdi sadece 150 bin dolara düşürüldü.
Anlaşma şartlarına göre Uber, müşteri ve şoför ismi vermeden cinsel saldırı olaylarıyla ilgili verileri paylaşacağını taahhüt etti. Uber'de cinsel saldırı bildiren kişilere gelecekte Kamu Hizmetleri Komisyonu ile temasa geçme seçeneği sunmayı da kabul etti.
Uber ayrıca, eyaletteki şiddet mağdurlarına yardım eden Kaliforniya Mağdur Tazminat Kurulu'na 5 milyon dolar yatıracak ve sınıflandırma, raporlama konusunda uygulama geliştirmek için de çalışmalara 4 milyon dolar katkıda bulunacak.
Soruşturma, Uber'in Aralık 2019'daki güvenlik şeffaflığı raporuna kadar dayanıyor. Uber'in iki yılda bir yayınlamayı planladığını söylediği güvenlik şeffaflığı raporu, şirketin platformunda 2017 ve 2018'de yaklaşık 6.000 cinsel saldırı ihbarı aldığını ortaya koydu.
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