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Giriş Tarihi: 22.7.2021 11:03 Son Güncelleme: 22.7.2021 11:18

UBER'de taciz skandalına rekor ceza verilmişti... Ceza iptal edildi! İşte sebebi...

UBER'de 2 yılda 6 bin cinsel saldırı ihbarı gelmiş... 59 milyon dolarlık cinsel saldırı verisi cezasına uzlaşma indirimi!

Platformda yaşanan cinsel saldırı verilerini paylaşmadığı gerekçesiyle Uber’e 2020 yılında 59 milyon dolarlık bir para cezası verilmişti. Ancak Uber’in Perşembe günü yaptığı anlaşma ile bu ceza 150 bin dolara düşürüldü. Yayımlanan önceki raporlarda 6 bini aşkın cinsel saldırı ihbarı olduğu ortaya çıkmış ve soruşturma başlatılmıştı.

Kaliforniya Kamu Hizmetleri Komisyonu (CPUC) Uber'i Aralık 2020'de 59 milyon dolar para cezasına çarptırmıştı. Şirketin cinsel saldırı verileri talebine uymaması üzerine eyalette faaliyet gösterme lisansını askıya almakla tehdit etti. Ancak Perşembe günü önerilen bir anlaşmaya göre bu para cezası şimdi sadece 150 bin dolara düşürüldü.

UBER'de 2 yılda 6 bin cinsel saldırı ihbarı gelmiş... 59 milyon dolarlık cinsel saldırı verisi cezasına uzlaşma indirimi!

Anlaşma şartlarına göre Uber, müşteri ve şoför ismi vermeden cinsel saldırı olaylarıyla ilgili verileri paylaşacağını taahhüt etti. Uber'de cinsel saldırı bildiren kişilere gelecekte Kamu Hizmetleri Komisyonu ile temasa geçme seçeneği sunmayı da kabul etti.

UBER'de 2 yılda 6 bin cinsel saldırı ihbarı gelmiş... 59 milyon dolarlık cinsel saldırı verisi cezasına uzlaşma indirimi!

Uber ayrıca, eyaletteki şiddet mağdurlarına yardım eden Kaliforniya Mağdur Tazminat Kurulu'na 5 milyon dolar yatıracak ve sınıflandırma, raporlama konusunda uygulama geliştirmek için de çalışmalara 4 milyon dolar katkıda bulunacak.

UBER'de 2 yılda 6 bin cinsel saldırı ihbarı gelmiş... 59 milyon dolarlık cinsel saldırı verisi cezasına uzlaşma indirimi!

Soruşturma, Uber'in Aralık 2019'daki güvenlik şeffaflığı raporuna kadar dayanıyor. Uber'in iki yılda bir yayınlamayı planladığını söylediği güvenlik şeffaflığı raporu, şirketin platformunda 2017 ve 2018'de yaklaşık 6.000 cinsel saldırı ihbarı aldığını ortaya koydu.

UBER'de 2 yılda 6 bin cinsel saldırı ihbarı gelmiş... 59 milyon dolarlık cinsel saldırı verisi cezasına uzlaşma indirimi!

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UBER'de taciz skandalına rekor ceza verilmişti... Ceza iptal edildi! İşte sebebi...
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