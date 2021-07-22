UBER'de taciz skandalına rekor ceza verilmişti... Ceza iptal edildi! İşte sebebi...

Platformda yaşanan cinsel saldırı verilerini paylaşmadığı gerekçesiyle Uber’e 2020 yılında 59 milyon dolarlık bir para cezası verilmişti. Ancak Uber’in Perşembe günü yaptığı anlaşma ile bu ceza 150 bin dolara düşürüldü. Yayımlanan önceki raporlarda 6 bini aşkın cinsel saldırı ihbarı olduğu ortaya çıkmış ve soruşturma başlatılmıştı.

Kaliforniya Kamu Hizmetleri Komisyonu (CPUC) Uber'i Aralık 2020'de 59 milyon dolar para cezasına çarptırmıştı. Şirketin cinsel saldırı verileri talebine uymaması üzerine eyalette faaliyet gösterme lisansını askıya almakla tehdit etti. Ancak Perşembe günü önerilen bir anlaşmaya göre bu para cezası şimdi sadece 150 bin dolara düşürüldü.