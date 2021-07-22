Yunanistan’da sokaklar karıştı! Miçotakis hükümetine tepki büyük

Birçok Avrupa ülkesinde uygulanan koronavirüs aşı sertifikasının Yunanistan'da da uygulanmaya başlanacağını açıklayan Miçotakis, tiyatrolar, spor salonları ve eğlence mekanları gibi kapalı yerlere 16 Temmuz'dan itibaren sadece aşılı kişilerin girişine izin verileceğini bildirmişti.