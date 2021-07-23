ABD, yine YPG’li teröristleri eğitti

Suriye
'de terör örgütü YPG/ PKK işgalindeki bölgelerde varlık gösteren ABD
öncülüğündeki koalisyon güçleri, terör örgütüne silahlı eğitim vermeye devam ediyor. ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Suriye'nin kuzeydoğusunda Haseke
ilinde 400 YPG/PKK'lı teröriste daha silahlı eğitim verdi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, koalisyon güçlerinin 400 YPG/PKK'lı teröriste yönelik silahlı eğitimi Haseke'nin Abdülaziz Dağı'nda yapıldı. 3 ay süren eğitimlerde, hafif, orta ve ağır silahların kullanımı, köylere baskın ve sızma yöntemleri teröristlere uygulamalı olarak anlatıldı.
Eğitimlerin son bulmasıyla birlikte, Abdülaziz Dağı'nda teröristler için sözde "mezuniyet töreni" düzenlendi. Törene terör örgütü YPG/PKK güdümündeki SDG'nin elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin
ile bazı ABD'li komutanlar katıldı. Silahlı eğitimlerini tamamlayan teröristlerin Haseke'de YPG/PKK saflarına katılacağı öğrenildi.
TOPÇU ATIŞINI ÖĞRETİYORLAR
Terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan koalisyon içerisinde yer alan ABD ve Fransa, Fırat'ın doğusundaki Haseke ve Deyrizor
topraklarında YPG/PKK'lı teröristlere daha önce de çeşitli askeri eğitimlerle destek olmuştu. Haseke'deki Abdülaziz Dağı ve Spor Kompleksi bölgesi ile Deyrizor'daki Ömer Petrol Sahası bölgesi eğitim alanına dönüştü. Eğitimlerde, silahların kullanımı, insansız hava araçlarının (İHA) belirlediği mevkileri karadan ele geçirme, topçu atışı, havadan indirme ve üslere saldırıları engelleme yöntemleri teröristlere uygulamalı olarak anlatılıyor. ABD helikopterleri için pist görevi gören spor kompleksinde de YPG/PKK'lı teröristlere uygulamalı havadan indirme eğitimleri veriliyor. Suriye'de halihazırda ABD himayesinde hareket eden Fransız askerleri ise YPG/PKK'lı teröristlere sık sık topçu atışı eğitimleri veriyor.
SUÇ DOSYALARI KABARIK
Terör örgütü YPG/PKK'nın işgal altında tuttuğu bölgelerde çocukları silah altına aldığı, sivilleri katlettiği, öldürdüklerini toplu mezarlara gömdükleri gibi savaş suçları birçok rapora yansıdı. AB kurumları ve BM bünyesindeki birçok farklı oluşum YPG/PKK terörünü gözler önüne serdi. Ancak Batılı devletler, hâlâ teröristleri himayelerinden çıkarmıyor.