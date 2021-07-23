AK Parti heyeti üst düzey görüşmeler çerçevesinde Azerbaycan’a gidiyor

AK Parti heyeti, 4 gün sürecek programda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek. Geçtiğimiz ay Ankara'da AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisi arasında imzalanan İşbirliği Protokolü'nün ardından gerçekleştirilecek ziyaret çerçevesinde Cumhurbaşkanı Aliyev'in yanı sıra, Azerbaycan Aile Bakanı Bahar Hanım Muradova, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili, Genel Merkez Yürütme Kurulu Başkanı Tahir Budagov, Başbakan Yardımcısı Ali Ahmadov gibi önemli Azerbaycanlı yetkililerle görüşmelerde bulunulacak.

YENİ PROJELER MASADA OLACAK

Söz konusu görüşmelerde AK Parti ile Yeni Azerbaycan Partisi'nin Türkiye ve Azerbaycan'da birlikte gerçekleştirecekleri projeler ele alınması planlanıyor.