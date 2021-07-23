Almanya'da Delta varyantı alarmı! Oran yüzde 84'e çıktı

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 13,2 olarak tespit edildi. Salgının üçüncü dalgasından sonra 6 Temmuz'da 4,9'e gerileyen bu sayı, 9 Temmuz'da 5,5'e, 16 Temmuz'da 8,6'ya, dün de 12,2'ye yükselmişti.