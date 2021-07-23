Avustralya acil durum ilan etti!

Avustralya'da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler artırılıyor.

Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde son 24 saatte tespit edilen 136 yeni vaka ile salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. NSW yetkilileri, eyaletin başkenti Sidney'de hali hazırdaki tam kapanma ve tedbirlere rağmen koronavirüsün yayılmasının devam etmesi üzerine "ulusal acil durum" ilan edildiğini duyurdu.

HÜKÜMET FONLARININ ÖNÜ AÇILDI

Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian, ülkenin en büyük şehri için uygulanan karantinanın bitiş tarihi olan 30 Temmuz'un uzatılabileceğini belirtti. Berejiklian, "Rakamların bu aşamada umduğumuz yönde gitmediğinden şüphemiz yok" diye konuştu. Eyalet Sağlık Müsteşarı Kerry Chant da acil durum ilanına yönelik, "Bugün hükümete bunun ulusal bir acil durum olduğunu ve vaka sayısını azaltmak için ek önlemler gerektirdiğini bildirdim" ifadelerini kullandı. Avustralya'da ulusal acil durum, eyaletlere federal hükümet fonlarının ve diğer yardımların önünü açıyor.