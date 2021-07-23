Azerbaycan ile Ermenistan arasında gerilim! Sınırda çatışma yaşanıyor

ERMENİSTAN ATEŞKESİ YİNE İHLAL ETTİ, ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

İki ülke arasında ateşkes imzalanırken, Ermenistan bu anlaşmayı yine ihlal etti ve Azerbaycan mevzilerine ateş açtı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıkmada, sınırın Kelbecer bölgesinde Azerbaycan mevzilerinin Ermenistan birliklerince ateş altına alındığı bildirildi. Ermenistan'ın saldırılarına karşılık verildiği ve çatışmaların hala sürdüğü gelen bilgiler arasında yer aldı.