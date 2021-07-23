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Giriş Tarihi: 23.7.2021 17:21

Ermeni güçleri Azerbaycan askerini şehit etti

AA
Ermeni güçleri Azerbaycan askerini şehit etti

Dağlık Karabağ'da yaşadığı hezimetin ardından bölgede Azerbaycan'a karşı saldırılarını sürdüren Ermenistan, Azerbaycan askerlerine ateş açtı. Keskin nişancılarla yapılan saldırıda Azerbaycan orsuna mensup vir asker şehit oldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun açtığı ateş sonucu bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, yerel saatle 16.00 sıralarında iki ülke sınırında Ermenistan ordusunun Basargeçer ilindeki mevzilerinden, Azerbaycan ordusunun Kelbecer ilindeki mevzilerine ateş açıldığı bildirildi.

ATEŞ AÇILDI

Açıklamada, Azerbaycan ordusundan bir askerin Ermenistan mevzilerinden keskin nişancı silahıyla açılan ateş sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Şehit askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunulan açıklamada, olayın yaşandığı bölgede Azerbaycan ordusunun karşılık verdiği kaydedildi.

Ermenistan'ın bu tür provokasyonlarla iki ülke sınırındaki durumu gerginleştirmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, yaşanan provokasyonun tüm sorumluluğunun Ermenistan'a ait olduğu ifade edildi.

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Ermeni güçleri Azerbaycan askerini şehit etti
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