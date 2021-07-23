Fransa'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Fransa'da, günlük vaka sayısı yeniden 20 binin altına düştü.

19 BİN 561 YENİ VAKA BİLDİRİLDİ

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 19 bin 561 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 953 bin 71'e ulaştığı bildirildi.

29 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son 24 saatte 29 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 111 bin 587'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 872'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 6 bin 802 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 68 milyon 886 bin 671 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 39 milyon 474 bin 866'ine tek doz aşı yapıldı.