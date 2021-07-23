Göçmen teknesinde arıza: 17 ölü

Tunus
açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin arızalanması sonucu 17 göçmen hayatını kaybederken, 380'den fazla göçmen kurtarıldı. Libya'dan yola çıkarak Akdeniz'i aşıp İtalya'ya geçmeye çalışan bir göçmen teknesi Tunus açıklarında arızalandı. Tunus Kızılay'ı yetkilisi Mongi Slim, en az 17 Bangladeşli göçmenin boğularak hayatını kaybettiğini, 380'den fazlasının ise sahil güvenlik tarafından kurtarıldığını bildirdi. Slim, teknenin Suriye, Mısır, Sudan, Eritre, Mali ve Bangladeş'ten göçmenleri taşıdığını söyledi.