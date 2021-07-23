İlaç devleri 26 milyar dolar tazminat ödeyecek

ABD
'de 4 büyük ilaç şirketi, ülkedeki "opioid" bağımlılığı krizinde rolleri olduğu suçlaması ile açılan davalar için toplam 26 milyar dolar
ödemeyi kabul etti. Kovid aşısı üreten firmalardan olan Johnson & Johnson, 5 yıllık dönemde 5 milyar dolar ödemeyi teklif etti. İlaç şirketlerinin, ağrı kesici ilaçların bağımlılık riskini anlatmadan pazarlayarak "opioid salgınına" yol açtığı savunuluyor. Opioid, vücutta morfin ve kodein benzeri etki gösteren kimyasal maddelere deniyor. ABD'de her gün ortalama 130 kişi aşırı doz opioidden yaşamını yitiriyor. Michael Jackson
ve Prince
'ın de aralarında olduğu çok sayıda ünlü isim de aşırı doz ağrı kesici nedeniyle yaşamlarını yitirdi.