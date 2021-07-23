İngiliz Parlamentosu’nda kriz! Johnson’ı yalancılıkla suçlayınca…

"JOHNSON DEFALERCA YALAN SÖYLEDİ"

Butler, "Günün sonunda, Başbakan bu Meclis'e defalarca yalan söyledi ve yalan söyleyenin değil, yalancının kim olduğunu söyleyenin başının burada belaya girmesi çok komik" ifadelerini kullandı. Butler ayrıca, Johnson'ın "salgınla, ciddi hastalık ve ölüm arasındaki bağın azaldığına" ilişkin sözlerini eleştirerek bunun Covid-19 salgını döneminde çok tehlikeli bir ifade olduğunu belirtti.

Johnson'ı "yalancılıkla" suçlayan milletvekili parlamentodan kovuldu | Video

OTURUMDAN KOVULDU

Butler'in yalancılık iddialarının üzerine parlamentodaki görüşmeyi yöneten Meclis Başkan Vekili, Butler'ın sözünü kesti ve ondan "sözlerini düşünmesini ve Başbakan hakkındaki ifadelerini düzeltmesini" istedi.