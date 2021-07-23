Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İngiliz Parlamentosu’nda kriz! Johnson’ı yalancılıkla suçlayınca…
Giriş Tarihi: 23.7.2021 17:00 Son Güncelleme: 23.7.2021 17:12

İngiliz Parlamentosu’nda kriz! Johnson’ı yalancılıkla suçlayınca…

İHA
İngiliz Parlamentosu’nda kriz! Johnson’ı yalancılıkla suçlayınca…

Sık sık ifade özgürlüğü ve demokrasi çıkışları yapan İngiliz hükümetinde, tepki çeken bir kriz yaşandı. İngiliz Parlamentosu’nda yapılan oturum sırasında Başbakan Boris Johnson’ı yalancılıklar suçlayan Partisi milletvekili Dawn Butler, parlamento oturumundan çıkarıldı.

İngiltere'de İşçi Partisi milletvekili Dawn Butler, İngiliz Parlamentosu Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, Başbakan Boris Johnson'ın halka ve milletvekillerine defalarca yalan söylediğini iddia etti.

Butler, Johnson'a yönelik yalancılık suçlamalarını geri çekmeyi reddetmesinin ardından oturumdan çıkartılarak parlamentoyu terk etmek zorunda kaldı.

"JOHNSON DEFALERCA YALAN SÖYLEDİ"

Butler, "Günün sonunda, Başbakan bu Meclis'e defalarca yalan söyledi ve yalan söyleyenin değil, yalancının kim olduğunu söyleyenin başının burada belaya girmesi çok komik" ifadelerini kullandı. Butler ayrıca, Johnson'ın "salgınla, ciddi hastalık ve ölüm arasındaki bağın azaldığına" ilişkin sözlerini eleştirerek bunun Covid-19 salgını döneminde çok tehlikeli bir ifade olduğunu belirtti.

Johnson'ı "yalancılıkla" suçlayan milletvekili parlamentodan kovuldu | Video

OTURUMDAN KOVULDU

Butler'in yalancılık iddialarının üzerine parlamentodaki görüşmeyi yöneten Meclis Başkan Vekili, Butler'ın sözünü kesti ve ondan "sözlerini düşünmesini ve Başbakan hakkındaki ifadelerini düzeltmesini" istedi.

Butler uyarıların ardından, "Sözlerimi düşündüm ve birisinin bu Meclis'te Başbakan'ın yalan söylediği gerçeğini ortaya koyması gerekiyor" dedi. Bunun üzerine meclis başkan vekili, Butler'a parlamentodaki oturumdan ayrılmasını söyledi.

İngiltere'de parlamento kurallarına göre milletvekillerinin Avam Kamarası'nda birbirlerini yalan söylemekle suçlamalarına izin verilmiyor. Başbakanlık Ofisi ise Butler'ın suçlamaları hakkında henüz yorum yapmadı. Ancak İşçi Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Angela Rayner, Butler'i savunarak, "Kimin yalancı dediğine ve nerede dediğine bakılmaksızın Başbakan Johnson yalancıdır" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İngiliz Parlamentosu’nda kriz! Johnson’ı yalancılıkla suçlayınca…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA