İran’da su kesintisi protestolarında ölü sayısı artıyor!

ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Böylece İranlı yetkililerin açıkladığı bilgilere göre, 15 Temmuz'dan bu yana 8 gecedir devam eden protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı biri polis olmak üzere 5'e yükseldi.

Huzistan'daki protestolar hakkında açıklama yayımlayan Uluslararası Af Örgütü ise gösteriler sırasında güvenlik güçlerinin en az 8 kişiyi öldürdüğüne dair bilgilere sahip olduklarını duyurdu. Açıklamada, Huzistan'daki barışçıl protestoları bastırmak için güvenlik güçlerinin gerçek mühimmat, göz yaşartıcı gaz ve otomatik silahlar kullandığı ifade edildi.