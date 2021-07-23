İsrail Başbakanı ile BAE Veliaht Prensi "ikili ilişkileri" görüştü

BAE'nin resmi ajansı WAM'da yer alan açıklamaya göre Benett'in, Kurban Bayramı vesilesiyle Al Nahyan'ı telefon ile aradığı ifade edildi.

Açıklamada, Al Nahyan ve Benett'in, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, bazı bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldıkları kaydedildi.

Al Nahyan'ın başbakan olarak göreve başlayan Benett'i bu vesileyle kutladığı, bölgenin çıkarı, gelişmesi, istikrarı ve barışı için kendisiyle birlikte çalışmasını temenni ettiği aktarıldı.

Bennett, 14 Haziran'da İsrail Meclisi'nden güvenoyu alarak başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

İsrail ile Eylül 2020'de ilişkilerini normalleştiren BAE'nin lideri Al Nahyan, Bennett ile göreve geldikten sonra ilk görüşmesini gerçekleştirdi.