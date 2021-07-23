Macaristan'da sağlık çalışanlarına Covid-19 aşısı zorunlu oldu

Macaristan Başbakanı Viktor Orban katıldığı bir radyo programında, korona virüs (Covid-19) aşısını tüm sağlık çalışanları için zorunlu hale getirdiklerini duyurdu. Sağlık sisteminde çalışan kişiler için bazı aşıların zorunlu olduğunu belirten Başbakan Orban, söz konusu aşıların kapsamını korona virüs aşısını da içerecek şekilde genişlettiklerini söyledi. Orban, "Eğer bir kimse bu aşıları olmamışsa bu sektörde çalışamayacak" şeklinde konuştu. Bugüne kadar nüfusun yüzde 55'inin korona virüs aşısı olduğunu ifade eden Orban, ülkede toplamda tespit edilen Delta mutasyonlu vakaların sayısını ise 23 olarak açıkladı.