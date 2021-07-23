Rusya’dan Türkiye analizi: Bölgesel güç haline geldi

Rus uzmanlar, Türkiye'nin uluslararası alanda önemli rol oynadığını ve bölgesel güç haline dönüştüğünü belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'ne bağlı Güncel Uluslararası Sorunlar Enstitüsünde "Rusya ve Türkiye: Dün, Bugün, Yarın" konulu yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

"TÜRKİYE, SON 5 YILDA BÖLGEDE KONUMUNU GÜÇLENDİRDİ"

Güncel Uluslararası Sorunlar Enstitüsü Müdürü Oleg Karpoviç, Rusya ve Türkiye'nin arasındaki ilişkilerinin önemine işaret ederek, "Türkiye, son dönemde, uluslararası alanda önemli rol oynuyor. Bu nedenle, Rusya ve Türkiye arasındaki etkileşim, uluslararası ilişkilerde önemli gündem haline geldi." dedi.

Karpoviç, Türkiye'nin Güney Kafkasya ve Orta Asya'da önemli rol oynamaya başladığını belirtti.