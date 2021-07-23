Sel felaketi Hindistan’ı vurdu! Çok sayıda ölü var

BÜYÜK MADDİ HASAR VAR

Bölgede çok sayıda kişinin de mahsur kaldığı, tahliye edilmeleri için helikopterler kullanıldığı aktarıldı. Yetkililer, mahsur kalanlara kurtarma ekipleri gelene kadar çatılara ya da yüksek yerler çıkmaları çağrısında bulundu.