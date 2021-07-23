Selin yıktığı evin altında kalmıştı… Çin’de mucize kurtuluş!

Diğer yandan, yine sel felaketinin yaşandığı Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletine bağlı Köln kentine bir günde 154 milimetre yağış düştü, Cıngcou'da ise sadece 1 saatte 209 milimetre yağış görüldü.

Xinhua'nın haberine göre, 9 bin hektardan fazla tarım alanına zarar veren sel ve su baskınlarının ülke ekonomisine maliyeti 11,3 milyon dolar oldu.