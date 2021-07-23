Selin yıktığı evin altında kalmıştı… Çin’de mucize kurtuluş!

Geçtiğimiz Salı günü Çin'in Henan eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanda şu ana kadar 33 kişi hayatını kaybederken, kayıp 8 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
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Eyalete bağlı Xingyang kentinde Salı günü yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle çöken bir evde, anne ve bebeği enkaz altında kaldı.
Ekiplerin çalışmaları sonucu bebek, enkazdan 24 saat sonra sağ olarak çıkarılırken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, annesinin ise cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.
60 YILIN EN FAZLA YAĞIŞI
Cıngcou Meteoroloji Bürosundan yapılan açıklamada, kentte 3 günde 617 milimetre yağış görüldüğü, bunun son 60 yılın en yüksek yağışı olduğu belirtildi.
Diğer yandan, yine sel felaketinin yaşandığı Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletine bağlı Köln kentine bir günde 154 milimetre yağış düştü, Cıngcou'da ise sadece 1 saatte 209 milimetre yağış görüldü.
Xinhua'nın haberine göre, 9 bin hektardan fazla tarım alanına zarar veren sel ve su baskınlarının ülke ekonomisine maliyeti 11,3 milyon dolar oldu.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, metro ve otobüslerde sel sularının koltukların üzerine çıkarak kurtarılmayı bekleyen yolcuların göğüs hizasını aştığı görüldü.
Metroda mahsur kalanların, metro tünelinin kenarlarındaki basamaklardan yürütülerek kurtarıldığı anlar da cep telefonu kameralarına yansıdı.
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Görüntülerde, suların çekildiği bazı metro platformlarında yerde cesetler olması ve panikle dışarı çıkabilmek için koşuşturan insanlar dikkati çekti.
Göle dönen Cıngcou yollarında araçlar sürüklenirken, bazı insanlar araçların üzerine çıkıp kurtarılmayı bekledi.
Cıngcou'da çamur dolu bir çukura düşen anne ile iki çocuğunun yardımına ise yoldan geçen biri koştu. Bu kişi, şemsiyesini uzatarak anne ve çocuklarını kurtardı.
Bu arada, yolda akıntıya kapılan bir kadını ise çevredekiler uzattıkları halat yardımıyla çekti.
Hınan eyaletinde 17 Temmuz'dan bu yana belirli aralıklarla etkili olan sağanak dün sele yol açmıştı.
Cıngcou'daki metro ağını su basmış, çok sayıda yolcu mahsur kalmıştı.