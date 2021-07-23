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Giriş Tarihi: 24.7.2021 05:30 Son Güncelleme: 24.7.2021 05:40

Son dakika: Yunanistan'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Yunanistan'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre saat 05:07'de Yunanistan'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,9 olarak kayıtlara geçti. Merkez üssünün ise Girit Adası olduğu bildirildi.

Son dakika haberi... Son günlerde Ege ve Akdeniz'de meydana gelen depremlere bir yenisi daha eklendi. AFAD'ın aktardığı verilere göre saat 05:07 sıralarında Yunanistan'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 6.52 km olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Girit Adası olarak geçti ve büyüklüğünün 4,9 olduğunu bildirdi. Bölgeden alınan ilk bilgilere göre herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı. Öte yandan bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Saat 05:32'de 3,5 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

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Son dakika: Yunanistan'da 4.6 büyüklüğünde deprem
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