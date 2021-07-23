Son dakika: Yunanistan'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Girit Adası olarak geçti ve büyüklüğünün 4,9 olduğunu bildirdi. Bölgeden alınan ilk bilgilere göre herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı. Öte yandan bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Saat 05:32'de 3,5 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.