Sular altında kalan tünelde 14 işçinin cesedine ulaşıldı

Çin
'in Hınan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi. 8 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Bölgede 376 binden fazla kişi güvenli bölgelere yerleştirildi. Çok sayıda yardım ekibi ve gönüllü çalışmalara katılırken, yağışların Anyang, Hıbi, Şinşiang ve Ciaozuo dahil olmak üzere birkaç şehirde devam etmesi beklendiği için en yüksek seviyede uyarı verildi. Öte yandan 15 Temmuz'da inşa halindeki Şıcingşan Tüneli'nin sular altında kalması sonucu mahsur kalan 14 işçinin cesedine ulaşıldı.