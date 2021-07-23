Tarzan efsanesi gerçek oldu! Tüm dünya Rochom P’ngieng’i konuşuyor...

Köylü ve bazı arkadaşları daha sonra kadını yakaladı. Bir köy polisi olan Sal Lou, kadını sağ kolundaki bir yara izinden kızı olarak tanıdığını söyledi.

"Onu gördüğümde çıplaktı ve maymun gibi öne eğilerek yürüyordu. Titriyor ve yemek için yerden pirinç taneleri topluyordu." İfadelerini kullandı.

Öte yandan bazı kaynaklarda yer alan bilgilere göre; Rochom P'ngieng 1989'da henüz 8 yaşındayken Kamboçya'da ailesinin mandalarını otlatırken kaybolmuş ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Bu süre boyunca vahşi hayata uyum sağlayan kadın hayatta kalmayı başarmış 18 yıl sonra ise çıplak ve kirli halde, maymun gibi yürüyerek ortaya çıkmıştı.

İnsanlar arasında sadece 3 yıl yaşayabilen genç kız, sonunda geldiği ormana geri kaçtı. Ancak orada da yaşamını devam ettiremeyerek 2013 yılında vefat etti.