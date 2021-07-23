Tarzan efsanesi gerçek oldu! Tüm dünya Rochom P’ngieng’i konuşuyor...

Filmlere, kitaplara ve dizilere konu olmuş Tarzan efsanesi gerçek oldu. Rochom P'ngieng isimli Kamboçyalı bir kadının hayat hikayesi duyanları şaşkına çeviren cinsten. Henüz 8 yaşındayken bir anda ortadan kaybolan ve bir daha kendinden haber alınamayan kadın 18 sene sonra çıplak ve kirli bir halde bulunurken maymuna benzer tavırları ile dikkat çekti. İşte Vahşi ortama ayak uyduran kadının filmlere konu olacak hayat hikayesi…
BBC News'te yer alan habere göre 9 yaşında kaybolan Kamboçyalı bir kız çocuğu, 19 yıl sonra ormanda vahşi ortamda büyüdükten sonra bulundu.
Kızın, kuzeydeki Rattanakiri eyaletindeki ormanın kenarında bufaloya bakarken kaybolduğu iddia edilirken babası, onu yara izlerinden teşhis ettiğini ve kızı olduğunu kanıtlamak için DNA testi yaptıracağını söyledi.
Ancak Phnom Penh'deki BBC muhabiri Guy De Launey, kimliğiyle ilgili başka olasılıklar olduğunu söylüyor.
Vietnamlı tepe kabilelerinin üyelerinin sık sık ormanlardan Kamboçya'ya geçtiğini söylerken birçoğunun dini zulümden sığınma talep ettiğini ve yetkililerle temastan kaçınmaya istekli olduğunu da sözlerine ekledi.
"YARI İNSAN YARI HAYVAN"
Yerel polis ise genç kadının "yarı insan ve yarı hayvan" olduğunu ve anlaşılır bir dil konuşamadığını ifade etti.
Genç kadın, bir köylünün yemeğinin bir kısmı alınınca Phnom Penh'in 350 km (220 mil) kuzey doğusundaki bölgeyi gözetlerken fark edildi.
Titriyor ve yemek için yerden pirinç taneleri topluyordu.
Eyalet polis şefi yardımcısı Chea Bunthoeun, Associated Press haber ajansına şunları söyledi: "Orman insanına benzeyen çıplak bir insanı, pirincini çalmak için gizlice içeri girerken görülmüş."
Köylü ve bazı arkadaşları daha sonra kadını yakaladı. Bir köy polisi olan Sal Lou, kadını sağ kolundaki bir yara izinden kızı olarak tanıdığını söyledi.
"Onu gördüğümde çıplaktı ve maymun gibi öne eğilerek yürüyordu. Titriyor ve yemek için yerden pirinç taneleri topluyordu." İfadelerini kullandı.
Öte yandan bazı kaynaklarda yer alan bilgilere göre; Rochom P'ngieng 1989'da henüz 8 yaşındayken Kamboçya'da ailesinin mandalarını otlatırken kaybolmuş ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Bu süre boyunca vahşi hayata uyum sağlayan kadın hayatta kalmayı başarmış 18 yıl sonra ise çıplak ve kirli halde, maymun gibi yürüyerek ortaya çıkmıştı.
İnsanlar arasında sadece 3 yıl yaşayabilen genç kız, sonunda geldiği ormana geri kaçtı. Ancak orada da yaşamını devam ettiremeyerek 2013 yılında vefat etti.