Dışişleri Bakanlığı Hindistan için taziye mesajı yayınladı

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın batısında etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

"SABIR DİLİYORUZ"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde meydana gelen sel felaketi ve toprak kaymaları nedeniyle 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiğinin, onlarca kişinin kayıp olduğunun ve çok sayıda kişinin ise yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.