Dünyadan kovid gelişmeleri:

1.5 milyondan fazla çocuk yetim kaldı
Lancet dergisindeki araştırmaya göre, pandeminin ilk 14 ayında, küresel çapta tahmini 1.5 milyon çocuk, ya anne babasından birini, ya büyükanne - büyükbaba ya da kendilerinin bakımı ile ilgilenen birinci dereceden bir diğer yakınını kaybetti. Yetim kalan çocuklar, annelerine oranla iki ile beş kat daha fazla babalarının ölümüne tanık oldu. Her 12 saniyede bir çocuk yakınını yitiriyor.
Japonya:
Başkent Tokyo'da bin 536 yeni vaka var.
Rusya:
Bir günde 796 ölüm.
Avustralya:
Pfizer/BioNTech aşısının 12-15 yaş grubundakilere vurulmasını onayladı.
İtalya:
OHAL uzatıldı.
ABD:
Son 24 saatte 341 kişi yaşamını yitirdi.
Fransa:
Son 24 saatte 21 bin 909 Kovid
-19 vakası tespit edildi.
Meksika:
Sahte Kovid-19 aşı sertifikası düzenleyen veya talep edenlerin 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacağı duyuruldu.