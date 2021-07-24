Hindistan’da bilanço artıyor! Binlerce kişi tahliye edildi

Hindistan'ın batısında etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı giderek yükseliyor.

ÖLÜ SAYISI 136'YA YÜKSELDİ

Maharashtra eyaletinde toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 136'e yükseldiği bildirildi. Cumartesi sabahı itibariyle şiddetli yağışların devam ettiği, sel ve heyelan bölgelerinden yaklaşık 90 bin kişinin güvenli yerlere tahliye edildiği aktarıldı.