Hindistan’da bilanço artıyor! Binlerce kişi tahliye edildi

Hindistan'ın batısında etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı giderek yükseliyor.
ÖLÜ SAYISI 136'YA YÜKSELDİ
Maharashtra eyaletinde toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 136'e yükseldiği bildirildi. Cumartesi sabahı itibariyle şiddetli yağışların devam ettiği, sel ve heyelan bölgelerinden yaklaşık 90 bin kişinin güvenli yerlere tahliye edildiği aktarıldı.
Eyalet Başbakanı Uddhav Thackeray gazetecilere yaptığı açıklamada, "Beklenmeyen çok şiddetli yağışlar birçok yerde toprak kaymalarını tetikledi ve nehirler taştı.
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Barajlardan suyu boşaltmak zorunda kalıyoruz ve nehir kıyılarında oturanları daha güvenli yerlere taşıyoruz" dedi.
Ulusal Afet Müdahale Gücü, Hint ordusu, Sahil Güvenlik, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve diğer ekipler, kurtarma çabalarına devam ederken, Raigad, Satara ve Ratnagiri'de büyük hasar meydana geldiği belirtildi.