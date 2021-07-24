İngiltere’de korku dolu anlar! Yıldırım düşen ev alev aldı

Sıcak hava dalgaları ve aşırı yağışlar nedeniyle dünya genelinde yaşanan felaketler peş peşe geliyor.
EVİN ÇATISI KÜLE DÖNDÜ
Son haftalarda kavurucu sıcaklara teslim olan İngiltere'de, bu kez şiddetli fırtınalar baş gösterdi. Şiddetli yağmurların kaydedildiği ülkenin Hampshire bölgesinde yaşanan bir olaysa, kötü hava koşullarına dair korku yarattı.
İngiliz basınına yansıyan haberlere göre bölgede yaşayan 70 yaşındaki bir kadının evine yıldırım düştü.
Görgü tanıklarının ifadelerine göre birdenbire bozan havayla beraber, art arda gök gürültüsü sesleri duyulmaya başlandı.
Bastıran yağmurla beraber büyük bir gürültüyle sarsılan çevre sakinleri, yıldırım bir eve isabet ettiğini gördü.
İngiltere'de fırtına! Yıldırım düşen evde yangın çıktı
Çatıya isabet eden yıldırım nedeniyle kısa süre içinde küle dönen evden kaçmayı başaran yaşlı kadında, şans eseri yara almadan kurtuldu.
Evde başlayan yangın, Hampshire İtfaiyesi'nin müdahalesinin ardından güçlükle söndürülebildi.