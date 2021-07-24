İngiltere’de korku dolu anlar! Yıldırım düşen ev alev aldı

Sıcak hava dalgaları ve aşırı yağışlar nedeniyle dünya genelinde yaşanan felaketler peş peşe geliyor.

EVİN ÇATISI KÜLE DÖNDÜ

Son haftalarda kavurucu sıcaklara teslim olan İngiltere'de, bu kez şiddetli fırtınalar baş gösterdi. Şiddetli yağmurların kaydedildiği ülkenin Hampshire bölgesinde yaşanan bir olaysa, kötü hava koşullarına dair korku yarattı.