Kıbrıs’taki gerçeklerle yüzleşin

Dışişleri
Bakanlığı, BM Güvenlik Konseyi
ve bazı ülkelerin KKTC'nin Maraş açılımıyla ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. "Ada'daki gerçeklerle bağdaşmayan, asılsız iddialara dayanan açıklamalarını tümüyle reddediyor ve bunlara ilişkin KKTC'nin verdiği cevapları tamamıyla paylaşıyoruz" ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "KKTC makamlarınca Maraş açılımı kapsamında alınan tüm kararlar mülkiyet haklarına saygı çerçevesinde olup, uluslararası hukukla tamamen uyum içerisindedir. İddia edildiğinin aksine, BM Güvenlik Konseyi kararlarının ihlal edilmesi söz konusu değildir. Uluslararası toplumu bir kez daha Ada'daki gerçeklerle yüzleşmeye, Kıbrıs Türk halkına yaptıkları haksızlıklara son vermeye, Kıbrıs Türk halkının iradesine ve 1960'ta kazandığı egemen eşitliğine ve eşit statüsüne saygı göstermeye çağırıyoruz."